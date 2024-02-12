Росія незаконно продала десятки літаків та вертольотів: деякі потрапили до ЗСУ

Все це ніби сталося у період з початку березня 2022 року по червень 2023 року

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Росавіація незаконно продала 60 бортів за кордон. У результаті до нашої країни потрапили три вертольоти Мі-8 і літак Іл-76.

У ФСБ звинуватили Росавіацію у незаконному продажі бортів, з яких вісім направлено у "недружні країни". Про це повідомило видання "Известия" з посиланням на співрозмовників.

Все це ніби сталося у період з початку березня 2022 року по червень 2023. Джерела ЗМІ зазначили, що після цього нібито три гелікоптери РФ воювали на боці України.

"Федеральна служба безпеки порушила дві кримінальні справи — про недбалість та перевищення посадових повноважень — стосовно відразу кількох співробітників Росавіації. Їх підозрюють у тому, що після початку СВО вони незаконно вивели з-під російської юрисдикції 59 літаків та гелікоптерів", — йдеться у повідомленні.

За даними співрозмовника журналістів, декілька незаконно знятих з реєстрації та вивезених за межі Росії бортів потрапили до ПС ЗСУ під час повномасштабної війни. Мова йде про літаки Іл-76 і гелікоптери Мі-8.

Зазначається, що Іл-76 здійснювали рейси з вимкненими відповідачами. Це ніби дозволяє приховувати інформацію про маршрути, якими борт перевозить вантажі.

За словами колишнього російського військового пілота і ексзаступника міністра цивільної авіації Олега Смирнова, Іл-76 має стратегічне значення під час збройних конфліктів. Бо він має велику дальність польоту. Літак обслуговується цивільною авіакомпанією. Проте його можна дуже швидко переобладнати під перекидання великої кількості вантажів військового призначення та сотень солдатів.

Раніше "Телеграф" писав, що російські літаки все частіше "впускають" свої бомби на голови росіян. А 1 лютого "позаштатне сходження" авіабомби відбулося в окупованому місті Зимогір’я Луганської області.