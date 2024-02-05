Падіння вертольота Мі-8 в Росії: з’явилося відео з місця аварії

Слідство розглядає кілька версій падіння гелікоптера, який належав МНС РФ

У мережі з’явилися перші кадри з місця аварії російського вертольота Мі-8 МНС РФ у Карелії. Пошукові роботи ведуться на Онезькому озері.

Про це пише російський Telegram-канал SHOT. За даними каналу, зараз уламки вертольота шукають водолази, адже глибина озера тут досягає 50 метрів.

Зазначається, що до пошуків підключили телекерований підводний апарат "Фалькон", здатний занурюватись на 300 метрів.

Слідчі порушили кримінальну справу після аварії Мі-8 у Карелії. Про це повідомили у Західному міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті СК РФ. Там розглядають кілька версій падіння вертольота. Правоохоронці не виключають такі варіанти: помилку екіпажу, несприятливі погодні умови та несправність техніки.

"Командир повітряного судна Євсєєв В.М. — родом із Саранська, там у нього була своя школа пілотів для дітей та підлітків", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 4 лютого за 20 кілометрів від села Дерев’яне, де востаннє бачили вертоліт, російські рятувальники знайшли частину фюзеляжу та пробоїну у льоду. З’ясувалося, що гелікоптер потонув – за версією росіян, тому не спрацював аварійний маяк (який має працювати навіть під водою).

Раніше "Телеграф" писав, що Мі-8 МНС РФ впав на поверхню Онезького озера. Після чого пішов під кригу з усім екіпажем із трьох людей.