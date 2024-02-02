Знову проблеми з літаком? Росіяни "впустили" авіабомбу на окуповане місто

Таке відбувається нерідко

Російські літаки все частіше "впускають" свої бомби на голови росіян. А 1 лютого "позаштатне сходження" авіабомби відбулося в окупованому місті Зимогір’я Луганської області.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, у четвер у Зимогір’ї виявили боєприпас. За попередніми даними, це авіабомба ФАБ-500 і лежить на вулиці Пархоменко.

Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу відбуватиметься у п’ятницю, 2 лютого, повідомляє паблік із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що раніше російські літаки впустили щонайменше 5 авіабомб ФАБ-250. Усі вони впали у Бєлгородській області.

Як розповідав "Телеграф", одна з них упала з літака, коли він пролітав над греблею. Авіабомбу ФАБ-250 21 січня виявили у районі хутора Іонівка у водоймі. Внаслідок скидання боєприпасу частково пошкоджено греблю, обійшлося без жертв чи постраждалих.

Крім того, ймовірно, в ніч на 13 січня в Павлівському районі Краснодарського краю РФ впала ракета, можливо це сталося під час масованого обстрілу України. В інтернеті з’явилося відео місцевого жителя, на якому видно снаряд, що димить, що впав між станицями Павловська та Отаманська.