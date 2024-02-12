Россия незаконно продала десятки самолетов и вертолетов: некоторые попали в ВСУ

Все это якобы произошло в период с начала марта 2022 года по июнь 2023 года

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Росавиация незаконно продала 60 бортов за границу. В результате в нашу страну попали три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76.

В ФСБ обвинили Росавиацию в незаконной продаже бортов, из которых восемь направлено в "недружественные страны". Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на собеседников.

Все это якобы произошло в период с начала марта 2022 года по июнь 2023 года. Источники СМИ отметили, что после этого якобы три вертолета РФ воевали на стороне Украины.

"Федеральная служба безопасности возбудила два уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий — в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации. Их подозревают в том, что после начала СВО они незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов", — говорится в сообщении.

По данным собеседника журналистов, несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы России бортов попали в ВС ВСУ во время полномасштабной войны. Речь идет о самолетах Ил-76 и вертолете Ми-8.

Отмечается, что Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками. Это позволяет скрывать информацию о маршрутах, по которым борт перевозит грузы.

По словам бывшего российского военного пилота и экс-замминистра гражданской авиации Олега Смирнова, Ил-76 имеет стратегическое значение во время вооруженных конфликтов. Потому что у него большая дальность полета. Самолет обслуживается гражданской авиакомпанией. Однако его можно очень быстро переоборудовать под опрокидывание большого количества грузов военного назначения и сотен солдат.

Ранее "Телеграф" писал, что российские самолеты все чаще "впускают" свои бомбы на головы россиян. А 1 февраля "внештатное восхождение" авиабомбы произошло в оккупированном городе Зимогорье Луганской области.