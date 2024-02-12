Зеленский продолжил мобилизацию и военное положение в Украине: до какой даты

Как и планировалось, продолжили на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации. Соответственно оба срока продлены с 14 февраля 2023 года на 90 дней до 13 мая 2024 года.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк. Это решение рассматривалось на десятой сессии девятого созыва Верховной Рады Украины.

Законопроекты № 10457 и №10456 были подписаны Зеленским и отправлены на утверждение Рады. После этого их пришлют в Комитет по вопросам обороны и состоится голосование ВР.

Напомним, что сейчас мобилизация мужчин происходит с 27 до 60 лет при условии, если у них нет военного опыта, и с 18 до 60 лет, если он есть. Вступить в ряды ВСУ могут только пригодные или ограниченно пригодные по состоянию здоровья.

В настоящее время президент проводит большие изменения в составе Минобороны и Генштаба ВСУ. В четверг, 8 февраля, был отправлен в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а на его место назначен — Александр Сырский. Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Руководителем Генштаба ВСУ был назначен командующий Силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия незаконно продала десятки самолетов и вертолетов. Некоторые из них попали в ВСУ.