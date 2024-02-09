Кто возглавит Генштаб вместо Шапталы и Сухопутные войска вместо Сырского - СМИ назвали фамилии

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Руководителем Генштаба ВСУ планируется назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргелевича.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники в Минобороны. По словам собеседника издания готовятся представления о назначении Павлюка и Баргелевича указами президента.

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