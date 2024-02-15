Война — день 722: в Авдеевке критическая ситуация, но ВСУ продолжают удерживать город

Оперативно о главном за сутки

Полномасштабные боевые действия на всей линии фронта не стихают ни на день, а наиболее тяжелые схватки происходят на востоке нашей страны. При этом критическая ситуация наблюдается в Авдеевке, где россияне взяли под огневой контроль главный путь снабжения, хотя город по-прежнему остается в руках украинских военных. Тем временем Украина продолжает наносить удары по россиянам в Черном море, а уничтожение БДК "Цезарь Куников" внушает оптимизм не только внутри страны, но и на Западе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что БДК "Цезарь Куников", который уничтожили дроны MAGURA, не был пустым, а перевозил боеприпасы

Информацию за 12 февраля смотрите по ссылке: Война — день 719: у Украины проблемы с нехваткой оружия, а Россия собирает наемников по всему миру

О том, что происходило 13 февраля, читайте в материале: Война — день 720: оккупанты продолжают террор украинских городов и не снижают давления на фронтах

С ситуацией в Украине за 14 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 721: россияне усиливают атаки на направлении Марьинки, ожесточенные бои в Авдеевке