Война — день 721: россияне усиливают атаки на направлении Марьинки, ожесточенные бои в Авдеевке

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты серьезно нарастили количество штурмов на направлении Марьинки и отчаянно пытаются прорваться на направлении Авдеевки, в которой продолжаются ожесточенные боевые действия. Стоит отметить, что россияне уже четвертый месяц находятся в состоянии масштабного и интенсивного наступления на востоке Украины, однако это не может продолжаться еще долго и вскоре ей придется перейти к перегруппировке. Впрочем, аналитики говорят, что боевой техники у россиян еще много и при текущем уровне потерь воевать они могут еще года три.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В восточных, южных и ряде центральных областей объявили тревогу из-за ракетной опасности.

00:00 Херсон подвергся артиллерийскому обстрелу с левого берега Днепра

С ситуацией в Украине за 11 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 718: оккупанты пытаются окружить Авдеевку, в ВСУ проблемы со снарядами

Информацию за 12 февраля смотрите по ссылке: Война — день 719: у Украины проблемы с нехваткой оружия, а Россия собирает наемников по всему миру

О том, что происходило 13 февраля, читайте в материале: Война — день 720: оккупанты продолжают террор украинских городов и не снижают давления на фронтах