Враг затих на одном из направлений и изо всех сил давит на двух других: что происходит на фронте (карта)

Захватчики нанесли 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершили 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам

Идет 721-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 13 февраля на фронте произошло 71 боевое столкновение. Под Купянском россияне не провели ни одной атаки, но очень активно давят под Марьинкой и Авдеевкой.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. На Лиманском направлении наши воины отбили 2 атаки противника в районе Ямполевки Донецкой и Белогоровки Луганской областей, сообщили в Генштабе ВСУ.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак россиян. Бои шли вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак врага в районе Авдеевки. Еще 4 атаки отражено возле Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки. При поддержке авиации россияне 27 раз пытались улучшить свое тактическое положение.

Марьинское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника. Бои велись восточнее Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки россияне совершили 5 безуспешных штурмовых действий.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 14 февраля россияне дважды атаковали город Селидово в Покровском районе Донецкой области. Под удар попали жилые дома и больница, погибло трое людей, в том числе ребенок. Ранения получили 12 человек, среди них четверо детей.