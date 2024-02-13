Путин в 2023 году не единожды предлагал США заморозить войну в Украине: что удалось узнать СМИ

Предложение о прекращении огня не предусматривало отвод российских войск

Президент России Владимир Путин через посредников не единожды в 2023 году предлагал США заморозить войну в Украине. Однако, его предложение было отклонено.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника с российской стороны, которые непосредственно были знакомы с обсуждениями.

По их словам, в 2023 году Путин как публично, так и в частных беседах через посредников, в том числе через арабских партнеров России на Ближнем Востоке посылал сигналы, что он готов рассмотреть возможность прекращения огня в Украине.

Российский диктатор предлагал заморозить конфликт на существующих на тот момент линиях фронта. При этом, Путин не соглашался освобождать какую-либо часть оккупированных территорий Украины.

"Контакты с американцами ни к чему не привели", – сообщил Reuters на условиях анонимности высокопоставленный российский источник.

Второй российский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Вашингтон через посредников сообщил Москве, что США не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины. Поэтому контакты закончились провалом.

По словам третьего источника из РФ, США не хотели давить на Украину. И, несмотря на то, что именно российская сторона обращалась к представителям США, а те ответили отказом, российский источник сказал Reuters, что именно "у американцев все развалилось".

В то же время, источник в Штатах опроверг факт какого-либо официального контакта и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах, в которых не участвует Украина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Путин обвинил Украину в "срыве переговоров" и пожаловался, что его обманули.