Путін у 2023 році не раз пропонував США заморозити війну в Україні: що вдалося дізнатися ЗМІ

Пропозиція про припинення вогню не передбачала відведення російських військ

Президент Росії Володимир Путін через посередників не раз у 2023 році пропонував США заморозити війну в Україні. Однак його пропозиція була відхилена.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела з російської сторони, які були безпосередньо знайомі з обговореннями.

За їхніми словами, у 2023 році Путін як публічно, так і в приватних бесідах через посередників, зокрема через арабських партнерів Росії на Близькому Сході, посилав сигнали, що він готовий розглянути можливість припинення вогню в Україні.

Російський диктатор пропонував заморозити конфлікт на існуючих на той час лініях фронту. При цьому Путін не погоджувався звільняти будь-яку частину окупованих територій України.

"Контакти з американцями ні до чого не привели", – повідомило Reuters на умовах анонімності високопоставлене російське джерело.

Друге російське джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що Вашингтон через посередників повідомив Москві, що США не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі України. Тому контакти закінчились провалом.

За словами третього джерела із РФ, США не хотіли тиснути на Україну. І, незважаючи на те, що саме російська сторона зверталася до представників США, а ті відповіли відмовою, російське джерело сказало Reuters, що саме "в американців усе розвалилося".

Водночас, джерело в Штатах спростувало факт будь-якого офіційного контакту і заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах, у яких не бере участі Україна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путін звинуватив Україну у "зриві переговорів" і поскаржився, що його обдурили.