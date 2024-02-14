Ворог затих на одному з напрямків і щосили тисне на двох інших: що відбувається на фронті (карта)
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Загарбники завдали 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснили 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах
Триває 721 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 13 лютого на фронті сталося 71 бойове зіткнення. Під Куп’янськом росіяни не провели жодної атаки, але дуже активно тиснуть під Мар’їнкою та Авдіївкою.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не провадив. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян. Бої точилися поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога у районі Авдіївки. Ще 4 атаки відбито біля Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати супротивника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. За підтримки авіації росіяни 27 разів намагалися покращити своє тактичне становище.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника. Бої велися на схід від Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з позицій. За добу росіяни здійснили 5 безуспішних штурмових дій.
Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 14 лютого росіяни двічі атакували місто Селидове у Покровському районі Донецької області. Під удар потрапили житлові будинки та лікарня, загинуло троє людей, зокрема дитина. Поранення отримали 12 людей, серед них четверо дітей.