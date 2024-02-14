Ворог затих на одному з напрямків і щосили тисне на двох інших: що відбувається на фронті (карта)

Загарбники завдали 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснили 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

Триває 721 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 13 лютого на фронті сталося 71 бойове зіткнення. Під Куп’янськом росіяни не провели жодної атаки, але дуже активно тиснуть під Мар’їнкою та Авдіївкою.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не провадив. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян. Бої точилися поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога у районі Авдіївки. Ще 4 атаки відбито біля Невельського Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати супротивника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. За підтримки авіації росіяни 27 разів намагалися покращити своє тактичне становище.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника. Бої велися на схід від Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Запорізький напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з позицій. За добу росіяни здійснили 5 безуспішних штурмових дій.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 14 лютого росіяни двічі атакували місто Селидове у Покровському районі Донецької області. Під удар потрапили житлові будинки та лікарня, загинуло троє людей, зокрема дитина. Поранення отримали 12 людей, серед них четверо дітей.