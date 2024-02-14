Нічний обстріл Селидового: кількість постраждалих зросла, є загиблі, у тому числі дитина

Пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків

У ніч проти 14 лютого росіяни двічі атакували місто Селидове у Покровському районі Донецької області. Під удар потрапили житлові будинки та лікарня, загинуло троє людей.

Як повідомляє Селидівська міська військова адміністрація, внаслідок російського обстрілу цивільних об’єктів міста 12 поранених та 3 загиблих. Серед загиблих — дитина. Серед постраждалих четверо дітей.

У МВА уточнили, що пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків. Також постраждала будівля центральної міської лікарні.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв, що понад 100 пацієнтів лікарні довелося евакуювати. Проте кілька людей потрапили під удар та опинилися під завалами. Спалахнула пожежа, площа якої склала понад 60 квадратних метрів.

Варто зазначити, що росіяни також атакували Селидове в ніч проти 8 лютого. Внаслідок атаки загинула одна людина. Ще семеро отримали поранення, серед них дитина. Тієї ночі окупанти обстріляли місто сім разів: було пошкоджено сім багатоповерхівок, три приватні будинки, три навчальні заклади та адмінбудівлю. Постраждали вісім автомобілів.