Російські терористи вдарили по Селидовому: влучили у багатоповерхівку, під завалами люди

Щонайменше четверо людей отримали поранення

Російські терористи в ніч з 13 на 14 лютого вчергове атакували населений пункт Селидове у Донецькій області. Через атаку є влучання у п'ятиповерхівку, зруйновано 12 квартир, під завалами можуть бути люди.

Про це написав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram. За його словами, щонайменше чотири людини зазнали поранень через черговий російський теракт.

Серед постраждалих – двоє дітей 2016 і 2007 років народження. Після влучання у під'їзд жилої будівлі виникла сильна пожежа, рятувальники ліквідують загоряння та проводять рятувальну операцію. Одного пораненого вдалося витягнути з-під завалів, але є ймовірність, що під завалами перебувають ще четверо людей.

Раніше "Телеграф" розповів, що у Києві сотні будинків залишилися без опалення через російські обстріли 7 лютого. Уламки ракети потрапили до житлового будинку в Голосіївському районі. Сталося загоряння. Є загиблі та постраждалі. Під удар потрапили й інші українські міста.

Вночі 12 лютого Дніпр опинився під ударом. Один із ворожих дронів впав на об’єкт критичної інфраструктури, також був удар по цивільній інфраструктурі. Напередодні окупанти завдали удару по Павлограду, що неподалік Дніпра, через що там зникла електрика.