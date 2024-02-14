Российские террористы ударили по Селидово: попали в многоэтажку, под завалами люди

По меньшей мере четыре человека получили ранения

Российские террористы в ночь с 13 на 14 февраля в очередной раз атаковали населенный пункт Селидово в Донецкой области. Из-за атаки есть попадание в пятиэтажку, разрушены 12 квартир, под завалами могут быть люди.

Об этом написал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram. По его словам, по меньшей мере четыре человека получили ранения из-за очередного российского теракта.

Среди пострадавших – двое детей 2016 и 2007 годов рождения. После попадания в подъезд жилого здания возник сильный пожар, спасатели ликвидируют возгорание и проводят спасательную операцию. Одного раненого удалось вытащить из-под завалов, но есть вероятность, что под завалами находятся еще четыре человека.

Ранее "Телеграф" рассказал, что в Киеве сотни домов остались без отопления из-за российских обстрелов 7 февраля. Обломки ракеты попали в жилой дом в Голосеевском районе. Произошло возгорание. Есть погибшие и пострадавшие. Под удар попали и другие украинские города.

Ночью 12 февраля Днепр оказался под ударом. Один из вражеских дронов упал на объект критической инфраструктуры, также последовал удар по гражданской инфраструктуре. Накануне оккупанты нанесли удар по Павлограду, что неподалеку от Днепра, из-за чего там пропало электричество.