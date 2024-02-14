Ночной обстрел Селидово: количество пострадавших возросло, есть погибшие, в том числе ребенок

Повреждено 9 многоквартирных жилых домов

В ночь на 14 февраля россияне дважды атаковали город Селидово в Покровском районе Донецкой области. Под удар попали жилые дома и больница, погибло трое людей.

Как сообщает Селидовская городская военная администрация, в результате российского обстрела гражданских объектов города 12 раненых и 3 погибших. Один из погибших — ребенок. Среди пострадавших четверо детей.

В ГВА уточнили, что повреждено 9 многоквартирных жилых домов. Также пострадало здание центральной городской больницы.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что более 100 пациентов больницы пришлось эвакуировать. Однако несколько людей попали под удар и оказались под завалами. Вспыхнул пожар, который составил более 60 квадратных метров.

Стоит отметить, что россияне также атаковали Селидово в ночь на 8 февраля. В результате атаки погиб один человек. Еще семеро — получили ранения, среди них ребенок. В ту ночь оккупанты обстреляли город семь раз: были повреждены семь многоэтажек, три частных дома, три учебных заведения и админздание. Пострадали восемь автомобилей.