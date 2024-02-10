Убили всю семью: в сети показали фото погибших при ударе "шахедов" по Харькову
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Семья погибла из-за атаки российских беспилотников
В сети появились фото семьи, которую убили россияне в Харькове. Стало известно, что погибшие — семья прокурора Ольги Путятиной. В страшном пожаре, возникшем из-за обстрела российскими "шахедами", Ольга погибла вместе со своим мужем и тремя детьми.
Об этом пишет Харьковская областная прокуратура в своем Telegram. Весь коллектив органов прокуратуры выражает искренние соболезнования родным и близким.
"В результате циничной атаки государства-агрессора по Харькову погиб прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятина Ольга Сергеевна, ее муж и трое их сыновей. Старшему Алексею было 7 лет, среднему Михаилу — почти 4. Самый маленький — Павел, ему было всего 10 месяцев", — говорится в сообщении.
Ольга Путятина работала в Волчанском отделе Чугуевской окружной прокуратуры. В момент гибели Ольга находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Вместе со своим мужем Григорием Путятиным женщина воспитывала троих детей.
Семью Путятиных вспомнила директор харьковской школы №21 Ирина Тонковид в комментарии Суспільне.Харків.
"Погибла семья с детьми. Три ребенка, 7-летний Алексей учился во втором классе нашей школы. И отец семьи, Григорий Путятин, 1985 года рождения — выпускник нашей школы. Женщина его очень добрая. Они были в эвакуации, где-то в октябре снова вернулись в Харьков. Семья очень добрая. Обходительные, приветливые, воспитанные дети", — рассказала директор.
Как писал "Телеграф", в ночь на 10 февраля россияне беспилотниками атаковали Немышлянский район Харькова. Возник сильный пожар, огонь охватил 14 частных жилых домов. В общей сложности погибли семь человек, в том числе семья Путятиных.