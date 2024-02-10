Двое мальчиков были с мамой, а средний - с папой: семья сгорела заживо из-за удара россиян по Харькову (фото и видео)

Младшему малышу было 10 месяцев

Поздно вечером в пятницу, 9 февраля, россияне беспилотниками атаковали Немышлянский район Харькова. Возник сильный пожар, огонь охватил 14 частных жилых домов, погибло семь человек, в том числе целая семья — мама, папа и три маленьких сына.

Семья сгорела заживо. Жуткие детали сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Все семь тел найдены.

Старшему сыну, Леше, было семь лет, среднему Михаилу – четыре года, самый маленький – Павел, ему было десять месяцев. Во время тревог родители с детьми прятались в подвале. Но в этот раз, когда семья побежала прятаться, возле дома уже горели две машины и топливо.

"Все семеро оказались в огненной ловушке. Предварительно установили, что старший и младший мальчики были у мамы. А средний Михаил всегда бегал за папой. Мужчина, вероятно, потерял сознание первым, а малыш — забился в угол, сам в кухне. Там мы его и обнаружили. Мать с двумя другими сыновьями пыталась спастись в ванной, держала детей в объятиях", — написал Болвинов.

Он добавил, что все тела очень сильно обгорели. Для окончательных выводов понадобится ДНК – экспертиза.

В другом доме погибли супруги. Муж имел проблемы со здоровьем и был неходячим.

Напомним, сначала сообщалось, что российский "шахед" попал в автозаправочную станцию, однако позднее стало известно, что враг попал в нефтебазу. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов около 11:30 сообщил, что один резервуар еще заполнен топливом, поэтому опасность сохраняется.