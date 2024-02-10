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Двоє хлопчиків були з мамою, а середній — з татом: родина згоріла живцем через удар росіян по Харкову (фото та відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Все, що залишилося від будинку
Все, що залишилося від будинку. Фото https://t.me/synegubov

Молодшому малюку було 10 місяців

Пізно ввечері у п’ятницю, 9 лютого, росіяни безпілотниками атакували Немишлянський район Харкова. Виникла сильна пожежа, вогонь охопив 14 приватних житлових будинків, загинуло семеро людей, у тому числі ціла родина — мама, тато і троє маленьких синів.

Люди згоріли живцем. Жахливі деталі повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Усі сім тіл знайдено.

Старшому сину, Льоші, було сім років, середньому Михайлу – чотири роки, найменший – Павло, йому було десять місяців. Під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі. Але цього разу, коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіло дві машини та паливо.

"Усі семеро опинилися у вогняній пастці. Попередньо встановили, що старший і молодший хлопчики були у мами. А середній Михайло завжди бігав за татом. Чоловік, ймовірно, знепритомнів першим, а малюк забився в куток, сам на кухні. Там ми його і виявили. Мати з двома іншими синами намагалася врятуватися у ванній, тримала дітей в обіймах", — написав Болвінов.

Він додав, що всі тіла дуже обгоріли. Для остаточних висновків знадобиться ДНК – експертиза.

В іншому будинку загинуло подружжя. Чоловік мав проблеми зі здоров’ям та був неходячим.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що російський "шахед" поцілив у автозаправну станцію, проте пізніше стало відомо, що ворог влучив у нафтобазу. Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов близько 11:30 повідомив, що один резервуар ще заповнений паливом, тож небезпека зберігається.

Теги:
#Харків #Діти #Сім'я #Загибель #Атака