Горіла не АЗС: є нові подробиці наслідків смертельного удару росіян по Харкову

В одному з приватних житлових будинків загинула вся родина

Внаслідок нічної російської атаки дронами у Харкові горіла нібито заправка. Але стало відомо, що ворог поцілив по нафтобазі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, щонайменше 10 БПЛА були запущені з території Росії, з них 8 були збиті.

"Обстріляно зокрема й нафтобазу, звідки й стався витік палива. Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається", — сказав Синєгубов.

Ліквідація наслідків нічних ударів по Харкову

Він також наголосив, що уже евакуйовано 50 людей. Чотири людини врятовано, зокрема одна дитина. До ліквідації наслідків обстрілів загалом залучено понад 200 рятувальників.

Внаслідок ураження нафтобази та витоку палива, можливе розширення зони евакуації й відселення людей.

Нагадаємо, що через ворожу атаку вогонь охопив 14 приватних житлових будинків, за останніми даними, загинуло семеро людей, серед них діти.

"В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики)", — повідомляє Харківська ОВА.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вдарили по Одещині, є постраждалі та руйнування. Було три хвилі безпілотників.