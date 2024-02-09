Дрони атакують Одесу та Харків: було багато вибухів, повідомляють про приліт та пожежу

У Харкові пошкодили цивільну інфраструктуру, Одеса відбивається від БПЛА

Російські терористи ввечері 9 лютого вчергове атакували Україну ударними безпілотниками виробництва Ірану. Під ударами опинилися Одеса та Харків, з обох міст повідомляють про вибухи.

Про це пишуть місцеві канали, інформацію підтверджують місцеві органи влади. Також публікують фото та відео з місця подій.

У Харкові через атаку БПЛА терористів було щонайменше чотири сильні вибухи, в одному з районів міста виникла пожежа. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура", – написав він.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, терористи атакували Харків та Великий Бурлук. Пошкодження отримали виключно цивільні об'єкти.

"У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт — кафе. На зараз — без постраждалих", – повідомив Синєгубов.

В Одесі знищили першу хвилю російських БПЛА, але чекають на другу. Місцевих мешканців просять перебувати в укриттях та не покидати їх до відбою. Над містом також чули вибухи – ППО знищує повітряні загрози.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого окупанти атакували Одесу. Є пошкодження цивільної інфраструктури міста. Внаслідок атаки постраждалих та загиблих, на щастя, немає. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, пошкодили недобудову та навчальний заклад.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скло. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу — пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано", – написав чиновник.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві вранці 7 лютого було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Російські терористи влаштували чергову ракетну атаку на Україну.