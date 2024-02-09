Дроны атакуют Одессу и Харьков: было много взрывов, сообщают о прилете и пожаре

В Харькове повредили гражданскую инфраструктуру, Одесса отбивается от БПЛА

Российские террористы вечером 9 февраля в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками производства Ирана. Под ударами оказались Одесса и Харьков, из обоих городов сообщают о взрывах.

Об этом пишут местные каналы, подтверждают информацию местные органы власти. Также публикуют фотографии и видео с места событий.

В Харькове из-за атаки БПЛА террористов было по меньшей мере четыре сильных взрыва, в одном из районов города возник пожар. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура", – написал он.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, террористы атаковали Харьков и Большой Бурлук. Повреждения получили исключительно гражданские объекты.

"В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект — кафе. Сейчас — без пострадавших", – сообщил Синегубов.

В Одессе уничтожили первую волну российских БПЛА, но ждут второй. Местных жителей просят находиться в укрытиях и не покидать их до отбоя. Над городом также слышали взрывы – ПВО уничтожает воздушные угрозы.

Напомним, в ночь на 8 февраля оккупанты атаковали Одессу. Есть повреждение гражданской инфраструктуры города. В результате атаки пострадавших и погибших, к счастью, нет. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, повредили недостройку и учебное заведение.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", – написал чиновник.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве утром 7 февраля была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы. Российские террористы устроили очередную ракетную атаку на Украину.