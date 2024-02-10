Було три хвилі безпілотників: росіяни вдарили по Одещині, є постраждалі та руйнування (відео)

Ворог тероризував регіон усю ніч

У ніч на 10 лютого, росіяни вдарили по Одещині та Харківщині. Вони здійснили три хвилі атак безпілотниками на Одесу та Придунав’я. Декілька людей отримали поранення, пошкоджено портову та цивільну інфраструктуру.

На Одесу ворог направив дев’ятьох безпілотників, всі їх збили. Однак уламки пошкодили об’єкт у припортовій інфраструктурі, одна людина отримала поранення. Під час атаки на Подунав’я росіяни також зосередилися на припортовій інфраструктурі, травмувалися троє людей, розповіла начальниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Інформацію про дві хвилі атак опрацювали: дев’ятьма безпілотниками була атакована Одеса та її інфраструктура. Тут вдалося знищити всі "шахеди", але уламками пошкоджено об’єкт у припортовій інфраструктурі, одна людина отримала поранення. Далі події розвивалися стрімко і ворог направив БПЛА вже на південь Одеської" області — на Подунав’ї. Там також увага концентрувалася на припортовій інфраструктурі, є інформація про трьох поранених людей і ще одна хвиля тривала…", — описала ситуацію вона.

У Telegram-каналі Сил оборони півдня уточнили, що ворог усю ніч тероризував південні регіони дроновими атаками. Трьома хвилями тривалістю півтори, дві з половиною і знову півтори години росіяни атакували Одещину "шахедами".

Як пишуть місцеві пабліки, у місті Ізмаїл від вибухової хвилі у будинках вилетіли вікна. Постраждала продуктова крамниця.

Як повідомили у Повітряних силах України, у ніч проти 10 лютого 2024 року росіяни атакували нашу країну 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Одещина та Харківщина. Внаслідок бойової роботи знищено 23 "шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.

Раніше "Телеграф" писав, що пізно ввечері 9 лютого, росіяни вдарили по автозаправній станції у Немишлянському районі Харкова. В результаті розлилося пальне і виникла сильна пожежа, вогонь охопив 14 приватних житлових будинків, за останніми даними, загинуло семеро людей, серед них троє маленьких дітей.