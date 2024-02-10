Удар "шахедами" по Харкову: кількість загиблих зростає, серед них маленькі діти (фото та відео)

Вночі ворог атакував Україну 31 безпілотником

Увечері у п’ятницю, 9 лютого, росіяни вдарили по автозаправній станції у Немишлянському районі Харкова. В результаті розлилося пальне і виникла сильна пожежа, вогонь охопив 14 приватних житлових будинків, за останніми даними, загинуло семеро людей, серед них діти.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців", — повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Нагадаємо, ворожий дрон ударив по автозаправній станції, внаслідок чого розлилося пальне і виникла сильна пожежа, що охопила приватну забудову. Площа пожежі склала 3 700 квадратних метрів. Було евакуйовано 50 харків’ян, серед яких двоє дітей.

Як повідомили у Повітряних силах України, у ніч проти 10 лютого 2024 року росіяни атакували нашу країну 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Одещина та Харківщина. Внаслідок бойової роботи знищено 23 "шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.

Як писав "Телеграф", терористи ввечері 9 лютого вкотре атакували Україну ударними безпілотниками виробництва Ірану. Під ударами опинилися Одеса та Харків, з обох міст повідомляли про вибухи.