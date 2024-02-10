Удар "шахедами" по Харькову: количество погибших растет, среди них маленькие дети (фото и видео)

Ночью враг атаковал Украину 31 беспилотником

Вечером в пятницу, 9 февраля, россияне ударили по автозаправочной станции в Немышлянском районе Харькова. В результате разлилось горючее и возник сильный пожар, огонь охватил 14 частных жилых домов, по последним данным, погибло семь человек, среди них — дети.

"К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи. Среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, вражеский дрон ударил по автозаправочной станции, в результате чего разлилось горючее и возник сильный пожар, охвативший частную застройку. Площадь пожара составила 3 700 квадратных метров. Было эвакуировано 50 харьковчан, среди которых двое детей.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 10 февраля 2024 года россияне атаковали нашу страну 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. Основные направления удара — Одесчина и Харьковщина. В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.

Как писал "Телеграф", террористы вечером 9 февраля в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками производства Ирана. Под ударами оказались Одесса и Харьков, из обоих городов сообщали о взрывах.

Напомним, в ночь на 8 февраля оккупанты атаковали Одессу. Есть повреждение гражданской инфраструктуры города. В результате атаки пострадавших и погибших, к счастью, нет. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, повредили недостройку и учебное заведение.