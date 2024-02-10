Было три волны беспилотников: россияне ударили по Одесчине, есть пострадавшие и разрушения (видео)

Враг терроризировал регион всю ночь

В ночь на 10 февраля, россияне ударили по Одесчине и Харьковщине. Они осуществили три волны атак беспилотниками на Одессу и Придунавье. Несколько человек получили ранения, повреждена портовая и гражданская инфраструктура.

На Одессу враг направил девять беспилотников, все их сбили. Однако обломки повредили объект в припортовой инфраструктуре, один человек получил ранения. Во время атаки на Подунавье россияне тоже сосредоточились на припортовой инфраструктуре, травмировались три человека, рассказала начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Информацию о двух волнах атак обработали: девятью беспилотниками была атакована Одесса и ее инфраструктура. Здесь удалось уничтожить все "шахеды", но обломками поврежден объект в припортовой инфраструктуре, один человек получил ранения. Далее события развивались стремительно и враг направил БпЛА уже на юг Одесской области — на Подунавье. Там тоже внимание концентрировалось на припортовой инфраструктуре, есть информация о трех раненых людях и еще одна волна продолжалась…", — описала ситуацию она.

В Telegram-канале Сил обороны юга уточнили, что враг всю ночь терроризировал южные регионы дроновыми атаками. Тремя волнами продолжительностью полтора, два с половиной и снова полтора часа россияне атаковали Одесчину "шахедами".

Как пишут местные паблики, в городе Измаил от взрывной волны в домах вылетели окна. Пострадал продуктовый магазин.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 10 февраля 2024 года россияне атаковали нашу страну 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. Основные направления удара — Одесчина и Харьковщина. В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.

Ранее "Телеграф" писал, что поздно вечером 9 февраля, россияне ударили по автозаправочной станции в Немышлянском районе Харькова. В результате разлилось горючее и возник сильный пожар, огонь охватил 14 частных жилых домов, по последним данным, погибло семь человек, среди них — трое маленьких детей.