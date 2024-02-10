Горела не АЗС: есть новые подробности последствий смертельного удара россиян по Харькову

В одном из частных жилых домов погибла вся семья

В результате ночной российской атаки дронами в Харькове горела якобы заправка. Но стало известно, что враг попал по нефтебазе.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, не менее 10 БПЛА были запущены с территории России, из них 8 были сбиты.

"Обстреляна в том числе и нефтебаза, откуда и произошла утечка топлива. В настоящее время один резервуар еще заполнен, поэтому опасность сохраняется", — сказал Синегубов.

Ликвидация последствий ночных ударов по Харькову

Он также подчеркнул, что уже эвакуированы 50 человек. Четыре человека спасены, в том числе один ребенок. К ликвидации последствий обстрелов в общей сложности привлечены более 200 спасателей.

В результате поражения нефтебазы и утечки топлива возможно расширение зоны эвакуации и отселение людей.

Напомним, что из-за вражеской атаки огонь охватил 14 частных жилых домов, по последним данным, погибли семь человек, среди них дети.

"В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей (семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики)", — сообщает Харьковская ОВА.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне ударили по Одещине, есть пострадавшие и разрушения. Было три волны беспилотников.