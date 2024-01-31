Россияне вечером обстреляли Харьков: появилась информация о пострадавших

Удар был нанесен по жилой застройке

Россияне в ночь на 31 января атаковали Слободской район Харькова, из-за чего там пострадали три человека, также есть повреждения домов.

Как сообщил в своем telegram-канале харьковский городской глава Игорь Терехов, речь идет об ударе беспилотником типа "Shahed", который упал в жилой застройке.

По его словам, из-за взрыва в двух домах выбило стекла, а потому с утра специалисты будут проводить работы по замене.

"Есть изуродованные авто, но главное, что нет погибших. Пострадали три человека — все в легкой форме. Есть очередной пример того, что российский агрессор бьет по жилым кварталам, туда, где нет никакой военной инфраструктуры. Терроризм в чистом виде.", — написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в свою очередь добавил, что у всех пострадавших легкие ушибы и острая реакция на стресс. Врачи оказали им необходимую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия в январе выпустила по Украине порядка 330 ракет разного типа и около 600 дронов. То есть лишь за первый месяц 2024 года оккупанты запустили 20% средств поражения от показателя всего 2023 года.