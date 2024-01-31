Росіяни ввечері обстріляли Харків: з’явилася інформація про постраждалих

Удару було завдано по житловій забудові

Росіяни в ніч на 31 січня атакували Слобідський район Харкова, через що там постраждали троє людей, також є пошкодження будинків.

Як повідомив у своєму telegram-каналі харківський міський голова Ігор Терехов, йдеться про удар безпілотником типу "Shahed", який упав у житловій забудові.

За його словами, через вибух у двох будинках вибило шибки, а тому зранку фахівці проводитимуть роботи по заміні.

"Є понівечені авто, але головне, що немає загиблих. Постраждали троє людей — все у легкій формі. Є черговий приклад того, що російський агресор б’є по житлових кварталах, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді.", — написав Терехов.

Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов своєю чергою додав, що у всіх постраждалих легкі забиті місця та гостра реакція на стрес. Лікарі надали їм необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія в січні випустила Україною близько 330 ракет різного типу і близько 600 дронів. Тобто лише за перший місяць 2024 року окупанти запустили 20% засобів ураження від показника лише 2023 року.