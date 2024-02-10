Вбили всю родину: в мережі показали фото загиблих під час удару "шахедів" по Харкову

Родина загинула через атаку російських безпілотників

В мережі з'явилися фото родини, яку вбили росіяни у Харкові. Стало відомо, що загиблі — сім'я пані-прокурора Ольги Путятіної. В страшній пожежі, що виникла через обстріл російськими "шахедами", Ольга загинула разом зі своїм чоловіком і трьома дітьми.

Про це пише Харківська обласна прокуратура у своєму Telegram. Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

"Внаслідок цинічної атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців", — зазначається у повідомленні.

Загиблій Ользі Путятіній було 35 років

Ольга Путятіна працювала у Вовчанському відділі Чугуївської окружної прокуратури. На момент загибелі Ольга перебувала у декретній відпустці по догляду за дитиною. Разом зі своїм чоловіком Григорієм Путятіним жінка виховувала трьох дітей.

Родину Путятіних згадала директорка харківської школи №21 Ірина Тонковид в коментарі Суспільне.Харків.

"Загинула родина з дітьми. Три дитини, 7-річний Олексій навчався у другому класі нашої школи. І батько родини, Григорій Путятін, 1985 року народження — випускник нашої школи. Жінка його дуже добра. Вони були в евакуації, десь у жовтні знов повернулися до Харкова. Родина дуже добра. Ввічливі, привітні, виховані діти", — розповіла директорка.

Як писав "Телеграф", в ніч на 10 лютого росіяни безпілотниками атакували Немишлянський район Харкова. Виникла сильна пожежа, вогонь охопив 14 приватних житлових будинків. Загалом загинуло семеро людей, у тому числі родина Путятіних.