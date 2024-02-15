"Так работает карма": Белгород атакован ракетами, разрушен ТЦ, много жертв, фото и видео (обновлено)

На месте стоит 8 машин скорой помощи

В российском Белгороде была объявлена воздушная тревога, а затем в городе прогремели взрывы, в небо начал подниматься густой дым. В сети сообщили о "прилетах". Уже известно, что в результате ракетного удара есть погибшие и пострадавшие.

Информация об этом появилась в местных Telegram-каналах. Также появились фото поврежденного торгового центра, который расположен на улице Плеханова. На них видно, что в магазине разбиты окна. В пабликах отмечают, что пока количество возможных пострадавших неизвестно.

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По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли 6 человек и еще 17 получили ранения.

"В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, – 6 человек. У 9 пострадавших состояние средней тяжести", — сказал он.

Возле торгового центра собрались машины скорой помощи. На опубликованных в сети фотографиях видно, что сейчас их там 8.

Изначально было сообщено, что в результате атаки погибли 4 человека. Позже в пабликах заявили, что еще двое пострадавших скончались. Количество жертв возросло до 6. Позже в сети сказали о 9 погибших.

"Двое мужчин погибли прямо на входе в ТЦ, обломок ракеты упал там, когда они заходили в здание. Повреждения также получила школа №42 на улице 60 лет Октября. Прилёты также зафиксированы в городе Губкине, пытались ударить по местной нефтебазе. Там обошлось без пострадавших", — пишет SHOT.

Также в сети пишут, что это были российские ракеты, которые летели на Харьков, но упали.

Российские паблики заявляют, что в результате происшествия якобы погибли двое детей. Один из них — младенец. Важно подчеркнуть, что по городу и возле поврежденного торгового центра лежат разгонные блоки российского ПВО. Таким образом, можно предположить, что происшествие в Белгороде могло быть вызвано работой их ПВО.

Стоит учесть, что такая ситуация уже была. В конце декабря 2023 года в Белгороде прогремели взрывы. Тогда в результате происшествия погибли 12 взрослых и 2 ребенка. 108 человек пострадали. В Минобороны РФ тогда сказали, что большая часть реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены ПВО. Обломки упали на город и привели к катастрофе. В свою очередь "Телеграфу" источник в спецслужбах сказал, что украинская сторона ударила по военным объектам на территории РФ, а россияне поспешили их сбивать, потому они упали на город.

Вскоре после случившегося в соцсетях появился момент удара по торговому центру. На видео видно, что перед входом находится несколько человек.

В Минобороны России сказали, что над Белгородской областью якобы уничтожили 14 реактивных снарядов.

"Около 12.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Также SHOT пишет о прилете по одному из стадионов Белгорода. Там есть один пострадавший.

В некоторых домах во время взрывов повыбивало стекла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в легионе "Свобода России" сделали важное заявление, говорят, что за каждый обстрел Харькова Россия будет получать мощный ответный удар. При этом каждый удар отныне будет иметь последствия в многократном размере.