"Так працює карма": Бєлгород атаковано ракетами, зруйновано ТЦ, багато жертв, фото та відео (оновлено)

На місці стоїть 8 машин швидкої допомоги

У російському Бєлгороді було оголошено повітряну тривогу, а потім у місті прогриміли вибухи, в небо почав підійматися густий дим. У мережі повідомили про "прильоти". Вже відомо, що внаслідок ракетного удару є загиблі та постраждалі.

Інформація про це з’явилась у місцевих Telegram-каналах. Також з’явились фото пошкодженого торгового центру, що розташований на вулиці Плеханова. Там видно, що у магазині розбиті вікна. У пабліках зазначають, що поки що кількість можливих постраждалих невідома.

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За інформацією губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, загинули 6 людей та ще 17 отримали поранення.

"У тяжкому стані, переважно з осколковими пораненнями різних частин тіла, – 6 осіб. У 9 постраждалих стан середньої тяжкості", — сказав він.

Біля торговельного центру зібралися швидкі допомоги. На опублікованих у мережі фотографіях видно, що зараз їх 8.

Спочатку було повідомлено, що в результаті атаки загинули 4 особи. Пізніше у пабліках заявили, що ще двоє постраждалих померли. Кількість жертв зросла до 6. Пізніше у мережі сказали про 9 загиблих.

"Двоє чоловіків загинули прямо на вході до ТЦ, уламок ракети впав там, коли вони заходили до будівлі. Пошкодження також отримала школа №42 на вулиці 60 років Жовтня. Прильоти також зафіксовані в місті Губкіні, намагалися вдарити по місцевій нафтобазі. Там обійшлося без потерпілих ", — пише SHOT.

Також у мережі пишуть, що це були російські ракети, які летіли на Харків, але впали.

Російські пабліки заявляють, що внаслідок події нібито загинули двоє дітей. Один із них — немовля. Важливо наголосити, що по місту та біля пошкодженого торговельного центру лежать розгінні блоки російського ППО. Таким чином, можна припустити, що подія у Бєлгороді могла бути викликана роботою їхньої ППО.

Варто зважити, що така ситуація вже була. Наприкінці грудня 2023 року в Білгороді пролунали вибухи. Тоді внаслідок події загинули 12 дорослих та 2 дитини. 108 людей постраждали. У Міноборони РФ тоді сказали, що більшість реактивних снарядів РСЗВ "Vampire" було перехоплено ППО. Уламки впали на місто і призвели до катастрофи. Своєю чергою "Телеграфу" джерело у спецслужбах сказало, що українська сторона вдарила по військових об’єктах на території РФ, а росіяни поспішили їх збивати, тому вони впали на місто.

Незабаром після того, що сталося в соцмережах, з'явився момент удару по торговому центру. На відео видно, що перед входом є кілька людей.

У Міноборони Росії сказали, що над Бєлгородською областю нібито знищили 14 реактивних снарядів.

"Близько 12.30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об’єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Черговими засобами ППО чотирнадцять реактивних снарядів було знищено над територією Бєлгородської області".

Також SHOT пише про приліт по одному зі стадіонів Бєлгорода. Там є один постраждалий.

У деяких будинках під час вибухів повибивало шибки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в легіоні "Свобода Росії" зробили важливу заяву, кажуть, що за кожен обстріл Харкова Росія отримуватиме потужний удар у відповідь. При цьому кожен удар відтепер матиме наслідки у багаторазовому розмірі.