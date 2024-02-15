Рішення приймав не Сирський? Аналітики DeepState прокоментували ситуацію в Авдіївці

Ситуація в місті нагадує Бахмут

Рішення про перекидання Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України на Авдіївський напрямок було ухвалене ще до зміни керівництва Генерального штабу ЗСУ. Однак передчасне розповсюдження ЗМІ інформації про це мало негативні наслідки.

Таку думку висловили аналітики DeepState. Там нагадали, що 3-тя ОШБр офіційно підтвердила перебування на Авдіївському відтинку фронту.

"На жаль, наші деякі нерозумні медіа, дізнавшись про це раніше, почали розносити цю новину. Це спричинило посилення ракетних ударів в тилові міста Донеччини, де на думку ворога могла перебувати "трійка", — підкреслили у DeepState.

Аналітики зазначили, що рішення про ротацію було прийнято значно раніше. Тому, на їх думку, не варто це пов'язувати зі зміною військового керівництва. Водночас у DeepState підкреслили, що "доцільність такого маневру — заганяти штурмовий підрозділ в оперативне оточення для посилення оборонних дій, виглядає вкрай дивною".

Також аналітики зазначили, що, зі слів інженерів 3-ї штурмової бригади, загалом ситуація в Авдіївці дуже нагадує Бахмутську оборонну операцію, коли піхота Третьої штурмової змушена була займати оборону одразу з маршу. Водночас вони підкреслили, що як і торік, не було підготовлено жодної позиції, адже в момент заходу ті вогневі опорні пункти, що утримували суміжники, вже були втрачені або зруйновані.

Своєю чергою колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр також висловила свою думку щодо ситуації на фронті. За її словами, чергове загострення на фронті — закономірне.

"Обидві сторони намагаються змінити хід бойових дій на свою користь. Війна в активній динамічній фазі. Тому ритм та інтенсивність бойових дій не можуть бути стабільними. Нема таких задач — просто тримати населений пункт. Військові задачі значно складніші і комплексні. Але їх не публікують у соцмережах. Там де тривають бої, там серйозно нищиться ворог і його наступальні спроможності, там не дають ворогу рухатись вглиб нашої території", — підкреслила Маляр.

Нагадаємо, речник угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що в Авдіївці передбачені додаткові шляхи постачання на випадок втрати основного. За його словами, у місті вже кілька днів тривають вуличні бої, і ситуація "диктує певну зміну тактики бойових дій".