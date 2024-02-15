Бои тяжелее, чем за Бахмут: в 3-й штурмовой бригаде показали драматичное видео из Авдеевки

Военные выполняют задания в таких условиях, о которых раньше и подумать не могли

Бои в Авдеевке в разы сильнее горячих битв этой фазы войны, которые были ранее в Бахмуте. У противника значительное превосходство по силам.

Условия, в которых сейчас выполняются боевые задания даже сложно было представить ранее. Об этом сообщил замкомандира третьей отдельной штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Авдеевка. Наша третья штурмовая выполняет боевые задания в условиях, которые даже нам было сложно представить. Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника – врага огромное количество, прет со всех сторон", — сказал Жорин.

Стоит отметить, что ранее в третьей штурмовой бригаде подтвердили, что их перебросили под Авдеевку для усиления украинских военных, которые находятся там. Защитники подчеркнули, что ситуация в городе чрезвычайно критическая.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", — заявляет командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в американском Институте изучения войны (ISW) сказали, как россияне воюют под Авдеевкой, и какие тактики применяют.