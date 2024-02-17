Захоплена не вся Авдіївка? Як виглядає нова лінія фронту у місті (карта)

Частина міста позначена як територія з невідомим статусом

Сили оборони України в ніч з 16 на 17 лютого вийшли з Авдіївки. Аналітики Deep State опублікували карту, на якій позначена нова лінія фронту в місті.

Там зазначили, що інформація, відображена на карті, ще оновлюється та уточнюється. Також аналітики Deep State анонсували оприлюднення деталей виходу з міста та битви за позицію "Зеніт", що знаходиться на південь від Авдіївки.

Варто зазначити, що на цій карті не вся територія Авдіївки позначена як захоплена ворогом. Частина Авдіївського коксохімічного комбінату та район з багатоквартирними будинками позначені як територія з невідомим статусом.

Для порівняння ситуації, що склалася у місті, пропонуємо також ознайомитись з попередньою картою боїв. Її Deep State опублікував о 0:19 17 лютого.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він підкреслив, що оточення не допущено, особовий склад виведено, а українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Своєю чергою командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький підтвердив, що Збройні сили України залишили Авдіївку. За його словами, бригада та інші військові зробили більше, чим могли.