Захвачена не вся Авдеевка? Как выглядит новая линия фронта в городе (карта)

Часть города обозначена как территория с неизвестным статусом

Силы обороны Украины в ночь с 16 на 17 февраля вышли из Авдеевки. Аналитики Deep State опубликовали карту, на которой отмечена новая линия фронта в городе.

Там отметили, что информация, отображенная на карте, еще обновляется и уточняется. Также аналитики Deep State анонсировали обнародование деталей выхода из города и битвы за позицию "Зенит", которая находится к югу от Авдеевки.

Следует отметить, что на этой карте не вся территория Авдеевки обозначена как захваченная врагом. Часть Авдеевского коксохимического комбината и район многоквартирных домов обозначены как территория с неизвестным статусом.

Для сравнения ситуации, которая сложилась в городе, предлагаем также ознакомиться с предыдущей картой боев. Ее Deep State опубликовал в 0:19 17 февраля.

Напомним, в ночь с 16 на 17 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что согласно полученному распоряжению, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он подчеркнул, что окружения не допущено, личный состав выведен, а украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

В свою очередь командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий подтвердил, что Вооруженные силы Украины покинули Авдеевку. По его словам, бригада и другие военные сделали больше, чем могли.