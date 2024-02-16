Генерал Романенко: Авдеевка – это следствие, разбираться надо с причинами

Не было слаженности действий, произошло нарушение стратегического управления, говорит военный эксперт

В последние месяцы Авдеевка под Донецком стала самой горячей точкой российско-украинской войны. К сожалению, имея огромный перевес в живой силе и вооружениях, не считаясь с потерями, оккупанты добились там серьезных успехов. Ситуация для Сил обороны Украины оценивается в Авдеевке как критическая. Шансов на удержание города фактически нет, потому что это равнялось бы чуду.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что привело к столь печальным последствиям – и какие выводы необходимо сделать.

Ситуация на фронте в целом и в Авдеевке в частности складывается так, как можно было предусмотреть в условиях общей стратегической наступательной операции группировки российских оккупационных войск, считает военный эксперт.

"К сожалению, у РФ есть возможности действовать так по всему фронту. И это связано не только с тем, что она сумела собрать необходимые силы и средства, но и по причине ошибок Украины и ее партнеров. Ошибок, в том числе стратегического уровня, которые были у нас в прошлом году – и до сих пор не устранены", – акцентирует генерал.

По его словам, со стороны союзников произошло резкое ослабление поставок необходимых нам боеприпасов, вооружения, техники. Нам не хватает практически всего. Об этом, в частности, говорит глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Беда еще и в том, что украинский промышленный комплекс не переведен на военные рельсы. Он обеспечивает лишь 10% наших потребностей. Ни государственные, ни частные предприятия ситуацию не вытягивают", – подчеркивает эксперт.

Есть огромные проблемы и по личному составу, отмечает он и напоминает, что еще с начала прошлого года военные заявляли о необходимости массового пополнения частей, бригад. И воюющих, и на перспективу.

"Учитывая, что президент ставит задачу деоккупационных действий, нужны дополнительные силы и средства. Необходимость мобилизации была очевидна, подчеркиваю, еще год назад. Но до сих пор на законодательном уровне не могут принять необходимые изменения для ее ускорения и большей эффективности. Ситуацию пытаются решить за счет постановлений Кабмина, которые должны ускорить-улучшить работу ТЦК, облегчить привлечение полиции к решению необходимых задач. Но это неэффективно – и толком пополнения не происходит. Не хватает подготовленных военнослужащих", – поясняет Игорь Романенко.

Плюс – имели место явные просчеты с нашим наступлением-2023, акцентирует генерал. Он акцентирует, что мы еле-еле собрали ресурсы для того, чтобы иметь возможность эффективно наступать на одном направлении. Самом перспективном – в Херсонской области.

"Но россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, сорвав наши планы. Оставались неперспективные направления. То же Бахмутское – важное на тот момент, скорее, в политическом, нежели в военном плане. Да, конечно, мы хотим деоккупировать все свои территории. Но нужно исходить из военной, а не политической логики. А в военном плане контрнаступать под Бахмутом было нецелесообразно. Как и на Мелитопольском и Бердянском направлениях (Запорожская область), где россияне выстроили мощнейшие укрепления. Наши войска ценой огромных усилий сумели взять лишь первые линии обороны. И всё", – констатирует генерал.

Причем, продолжает он, силы и средства, которые следовало использовать на одном направлении, у нас в итоге распределили на три. И нигде ничего толком не добились. А потом еще подключили "подсохшее" Херсонское направление.

"Сумели высадить десант на левый берег, заняли плацдарм. Но серьезно это на общую ситуацию на фронте не повлияло, – подчеркивает Игорь Романенко. – С военной точки зрения, все наши наступательные действия прошлого года были нерациональны. Уже в июле необходимо было принимать непопулярные решения о сворачивании наступательных действий, которые власть распиарила ранее как те, что точно будут успешными. Произошел перегрев ожиданий. Но куда важнее было сделать шаг назад ради возможности через какое-то время более эффективно продвинуться вперед".

Уже со второй половины лета нам необходимо было переходить в стратегическую оборону по всему фронту, уверен генерал. Имея при этом резервы для прорыва на каком-то одном направлении – при благоприятных условиях.

"Натовцы нам об этом говорили еще в июле. Но наше высшее военно-политическое руководство не прислушалось. В том числе из-за раздрая в управлении стратегическим процессами – между президентом Зеленским, главкомом Залужным и командующим Сухопутными войсками Сырским. Не было слаженности действий, произошло нарушение стратегического управления. Всё это пагубно повлияло на выполнение украинскими военными необходимых задач. А противник воспользовался ситуацией. Накопив силы и средства, он перешел к контрнаступательным, а потом и наступательным действиям", – поясняет Игорь Романенко.

Он акцентирует, что все недочеты, ошибки прошлого года, которые так и не были устранены, сказываются сейчас на отдельных участках по всей линии фронта.

"Особенно там (и это четко видно по карте), где имеет место вклинение с нашей стороны в оборону противника. В районе Донецка это – Авдеевка и Новомихайловка. В Запорожской области – Ореховское направление, т. н. Работинский выступ. В Харьковской – район Купянска. Подобные вклинения позволяли нам брать под огневое воздействие логистические пути россиян. Поэтому они бросают огромные силы, чтоб выбить нас с данных позиций", – отмечает генерал.

В последнее время именно Авдеевка – место максимально концентрированных атак врага.

"На текущий момент ситуация там критическая. И вопрос лишь во времени и форме оставления нами этого города, – считает Игорь Романенко. – Делать это нужно обязательно, причем максимально сохранив войска, которые героически выполняли там задачи, нанося противнику огромный ущерб. После чего важно стабилизировать фронт, не позволив россиянам двигаться дальше".

По мнению эксперта, переброска в Авдеевку 3-й штурмовой бригады подтверждает, что резервы у нас ограничены. Дополнительных – нет.

"К сожалению, те или иные действия выполняются вдогонку, вместе того, чтобы выстроить продуманную стратегию, исходя из ошибок прошлого года и новых реалий. Так что Авдеевка – это следствие, разбираться надо с причинами", – резюмирует Игорь Романенко.