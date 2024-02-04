Генерал – об опасных танцах вокруг законопроекта о мобилизации

Сейчас у нас острая необходимость в людях

В конце января в Верховную Раду поступил новый правительственный вариант законопроекта о мобилизации. В нем учтены замечания, сделанные нардепами к предыдущему – декабрьскому проекту данного закона. Впрочем, ставка, как и ранее, сделана не на поощрение, а на определенные ужесточения касательно военнообязанных.

Представители парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже находят ряд недочетов в новом законопроекте. Но, похоже, его всё же попытаются в скором времени вынести на голосование в первом чтении.

Ситуацию с мобилизацией и соответствующим законопроектом "Телеграфу" прокомментировал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

"К сожалению, игры вокруг законопроекта о мобилизации продолжаются. Не чувствуются, что депутаты, политическое руководство реально переживают за то, что происходит на фронте. Почти два года не решался этот вопрос. Негативные последствия мы уже ощутили и во время нашей наступательной кампании прошлого года, и сейчас, когда вынуждены уйти в стратегическую оборону", – поясняет Игорь Романенко.

По его словам, на фоне очередной волны широкомасштабного наступления РФ, неукомплектованность частей мешает ВСУ выполнять важнейшие задачи.

"О деоккупационных действиях речи пока нет идет. А именно для этого нужно будут дополнительные бригады, новое снаряжение и так далее. Сейчас у нас острая необходимость – доукомплектовать те части, которые есть. Финансирование на это предусмотрено. И необходимая техника есть. Вопрос в отсутствии нужного количества личного состава", – поясняет генерал.

Понятно, продолжает эксперт, что если речь идет о мобилизации около полумиллиона человек (а именно эта цифра периодически озвучивается), это потребует серьезных затрат. Но сейчас, акцентирует Игорь Романенко, нам нужные хотя бы несколько сот тысяч мобилизованных. Но быстро. Если мы хотим остановить продвижение противника, который давит по всему фронту в 1,5 тысячи километров.

"А мы уже который месяц даже в первом чтении не можем принять так важный законопроект. Это недопустимые проволочки! – считает генерал. – Нет у политиков ответственности. Нет понимания того, что происходит на фронте. Более того – нет понимания того, когда и в каком виде будет принят мобилизационный закон. А он нужен был, по-хорошему, еще вчера. Нам необходим результат!"

Прежде всего, поясняет эксперт, важно получить возможность осуществить стопроцентный учет военнообязанных (от 18 до 65 лет). Получить механизмы, которые позволят осуществлять эффективную и быструю мобилизацию.

"Но депутаты, другие лица, ответственные за принятие необходимых решений, своими проволочками заставляют нас воевать престарелой и недоукомплектованной армией. Это большая ошибка, которая выливается в серьезные потери, в том числе человеческие", – констатирует Игорь Романенко.