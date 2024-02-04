Генерал – про небезпечні танці навколо законопроекту про мобілізацію

Зараз у нас гостра потреба у людях

Наприкінці січня до Верховної Ради надійшов новий урядовий варіант законопроєкт про мобілізацію. У ньому враховано зауваження, зроблені нардепами до попереднього – грудневого проєкту цього закону. Втім, ставку, як і раніше, зроблено не на заохочення, а на певні посилення щодо військовозобов’язаних.

Представники парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже знаходять низку недоліків у новому законопроєкті. Але, схоже, його все ж таки спробують незабаром винести на голосування в першому читанні.

Ситуацію з мобілізацією та відповідним законопроєктом "Телеграфу" прокоментував генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

"На жаль, ігри навколо законопроєкту про мобілізацію продовжуються. Не відчуваються, що депутати, політичне керівництво реально переживають за те, що відбувається на фронті. Майже два роки не вирішувалося це питання. Негативні наслідки ми вже відчули і під час нашої наступальної кампанії минулого року, і зараз, коли змушені піти у стратегічну оборону ”, – пояснює Ігор Романенко.

За його словами, на тлі чергової хвилі широкомасштабного наступу РФ неукомплектованість частин заважає ЗСУ виконувати найважливіші завдання.

"Про деокупаційні дії мова поки не ведеться. А саме для цього потрібно будуть додаткові бригади, нове спорядження і так далі. Зараз у нас гостра необхідність – доукомплектувати ті частини, які є. Фінансування на це передбачено. І необхідна техніка є. Питання у відсутності необхідної кількості особового складу", — пояснює генерал.

Зрозуміло, продовжує експерт, що якщо йдеться про мобілізацію близько півмільйона осіб (а саме ця цифра періодично озвучується), це вимагатиме серйозних витрат. Але зараз, наголошує Ігор Романенко, нам потрібні хоча б кілька сотень тисяч мобілізованих. Але ж швидко. Якщо ми хочемо зупинити просування противника, який тисне по всьому фронту 1,5 тисячі кілометрів.

"А ми вже котрий місяць навіть у першому читанні не можемо ухвалити такий важливий законопроєкт. Це неприпустима тяганина! – вважає генерал. – Немає у політиків відповідальності. Немає розуміння того, що відбувається на фронті. Мало того – немає розуміння того, коли і в якому вигляді буде прийнято мобілізаційний закон, а він потрібен був, по-хорошому, ще вчора. Нам потрібен результат!"

Насамперед пояснює експерт, важливо отримати можливість здійснити стовідсотковий облік військовозобов’язаних (від 18 до 65 років). Отримати механізми, які дозволять здійснювати ефективну та швидку мобілізацію.

"Але депутати, інші особи, відповідальні за прийняття необхідних рішень, своїми зволіканнями змушують нас воювати старою і недоукомплектованою армією. Це велика помилка, яка виливається в серйозні втрати, у тому числі людські", – констатує Ігор Романенко.