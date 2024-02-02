У законопроекті про мобілізацію немає важливого моменту: у Раді сказали, коли це виправлять

Верховна Рада може розглянути законопроєкт найближчим часом

У новому законопроєкті щодо мобілізації в Україні немає пункту про ротацію. Попри те, що це питання неодноразово обговорювалося на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, його так і не внесли до фінального вигляду документа.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів голова цього комітету та нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич. Він вважає, що на законодавчому рівні обов’язково має бути норма про строки ротації.

Однак Завітневич зазначив, що нардепи між першим і другим читаннями, швидше за все, запропонують цю норму як одну з правок. Водночас він додав, що погодитися на пропозицію мобілізувати злочинців вкрай складно.

"Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні в'язні, які відбули покарання, то, як багато військових говорять, з того часу і почалася "дідівщина". Тому обговорюватимемо, аргументуватимемо", — зазначив Завітневич, наголосивши, що військовослужбовці теж проти цього.

Загалом закон про мобілізацію пропонує внести близько 150 правок до чинних законів. Одним із плюсів Завітневич назвав норму, яка пропонує заборонити мобілізувати на службу людей з інвалідністю.

Ще одним плюсом голова парламентського комітету назвав норму щодо звільнення від військової служби військовослужбовців, які повернулися з полону, якщо вони виявили таке бажання.

"Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану – ред.), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що їх буде звільнено. А срочну службу буде замінено, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик – ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти усі громадяни", – зазначив Завітневич.

Ще одне прогресивне нововведення, на думку Завітневича, — це 90-денна відпустка без поділу на частини для звільнених військовополонених. При цьому виплата зарплат та іншого грошового забезпечення на цей період зберігається.

"А ще, пам’ятайте, багато говорили про справедливість, щоб і держслужбовці, і правоохоронці, та інші категорії підлягали бронюванню … Тож у законопроєкті це також передбачено", — зазначив Завітневич.

Щодо термінів розгляду законопроєкту, то законом передбачено 14 днів для того, щоб внести альтернативний законопроєкт. Але за словами голови парламентського комітету, Рада може скоротити цей термін.

"Якщо Верховна Рада проголосує за скорочення термінів подання альтернативних до 7 днів, то можна і наступного дня голосувати у першому читанні. Все залежить від зали", — підсумував Заветневич.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мобілізація в Україні має бути справедливою, вважає Олексій Данилов. Він нагадав, що захист України – це обов’язок кожного громадянина країни.