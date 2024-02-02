В законопроекте о мобилизации нет важнейшего момента: в Раде сказали, когда это исправят

Верховная Рада может рассмотреть законопроект в ближайшее время

В новом законопроекте о мобилизации в Украине нет пункта о ротации. Несмотря на то, что этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, его так и не внесли в финальный вид документа.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал глава этого комитета и нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич. Он считает, что на законодательном уровне обязательно должна быть норма о сроках ротации.

Однако Завитневич отметил, что нардепы между первым и вторым чтениями скорее всего предложат эту норму в качестве одной из правок. В то же время он добавил, что согласиться на предложение мобилизовать преступников крайне сложно.

"Я не проводил бы мобилизацию осужденных. Это мое личное мнение. Я против этого. Почему? В 50-х годах прошлого века, когда в Вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, отбывшие наказание, то, как многие военные говорят, с тех пор и началась "дедовщина". Поэтому будем обсуждать, аргументировать", — отметил Завитневич, подчеркнув, что военнослужащие тоже против этого.

Всего закон о мобилизации предлагает внести около 150 правок в действующие законы. Одним из плюсов Завитневич назвал норму, которая предлагает запретить мобилизовать на службу людей с инвалидностью.

Еще одним плюсом глава парламентского комитета назвал норму об освобождении от военной службы военнослужащих, которые вернулись из плена, если они изъявили такое желание.

"Очень важна норма о 36 месяцах (возможность увольнения военнослужащих после 36 месяцев непрерывной службы в условиях военного положения – ред.), о которой говорили и военные. Относительно срочников также решено, что они будут уволены. А срочная служба будет заменена, о чем мы давно говорили, начальной базовой подготовкой. Военный бейсик – мы ее можем так называть. И эту подготовку должны пройти все граждане", – отметил Завитневич.

Еще одно прогрессивное нововведение, по мнению Завитневича, — это 90-дневный отпуск без разделения на части для освобожденных военнопленных. При этом выплата зарплат и другого денежного довольствия на этот период сохраняется.

"А еще, помните, много говорили о справедливости, чтобы и госслужащие, и правоохранители, и другие категории подлежали бронированию… Так что в законопроекте это тоже предусмотрено", — отметил Завитневич.

Что касается сроков рассмотрения законопроекта, то законом предусмотрены 14 дней для того, чтобы внести альтернативный законопроект. Но, по словам главы парламентского комитета, Рада может сократить этот срок.

"Если Верховная Рада проголосует за сокращение сроков представления альтернативных до 7 дней, то можно и на следующий день голосовать в первом чтении. Все зависит от зала", — подытожил Заветневич.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мобилизация в Украине должна быть справедливой, считает Алексей Данилов. Он напомнил, что защита Украины — это обязанность каждого гражданина страны.