Битва за Авдеевку: почему четыре месяца наступления стали для россиян катастрофой

Какая сейчас текущая ситуация в городе и что сейчас главное для ВСУ

На сегодняшний день Авдеевка продолжает быть одной из самых горячих точек фронта, и ситуацию для Украины усугубляет сразу несколько факторов. Хотя ВСУ ежедневными боями удается существенно изматывать российских оккупантов, вынужденных перебрасывать под Донецк силы по другим направлениям.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" объяснил особенности боев на этом горячем направлении.

"Эту ситуацию в Авдеевке мы уже не переломим. Мы можем, чтобы враг истощался, только ее затягивать, сохраняя при этом свои позиции таким образом, чтобы не оказаться в окружении. Это сейчас самое главное. Потому что очень сложно будет выходить из Авдеевки из-за ограниченного количества логистических путей. Там или основная логистика: трасса 0542 (Авдеевка — Ласточкино — Орловка), или полевые дороги, не лучшие по качеству.

Выходить из Авдеевки сложно из-за ограниченного количества логистических путей

Следовательно, там должен быть максимальный контроль ситуации с нашей стороны в формате городских боев. Речь идет о контроле едва ли не каждой позиции, которую оставлять или удерживать, а также с учетом давления, которое происходит со стороны врага. Но по состоянию на сегодняшний день мы эту ситуацию изменить не можем. Нам не хватает ресурса, инструментария, боеприпасов, артиллерии и многого другого», – пояснил эксперт.

Прорыв российских оккупантов к трассе 0542

Поэтому, по его словам, ВСУ вынуждены в условиях экстремального дефицита вести сейчас оборонные действия. В то же время россиянам "не хватает полноценного ресурса, чтобы проводить наступательные действия, согласно их плану".

"Им нужно больше человеческого ресурса, больше подразделений. Они сейчас их стягивают в Авдеевку преимущественно из группы войск "Центр", например, 90-ю танковую дивизию. Это все указывает, что, во-первых , механизированного компонента россиянам не хватает. Во-вторых, человеческий компонент, который, казалось бы, у них есть, все равно заканчивается. В существующем формате они не могут всего охватить. И так или иначе, но они должны будут ускорять процесс (пополнения штурмовых сил. — Авт.) , поскольку у оккупантов действительно могут быть критические истощения.

Однако, с другой стороны, у россиян достаточно мощная поддержка артиллерии и нескончаемый ресурс УАБов (управляемых авиабомб. — Авт.), применяемых с использованием тактической авиации. Это их преимущество. Как-то противодействовать этому мы на сегодняшний день не можем", — отметил Александр Коваленко.

Накануне военно-политический обозреватель "ИС" на своей странице в Facebook сообщал, что оперативного оцепления Авдеевки нет. При этом, как уточнял эксперт, четыре месяца мощного наступления РФ на Авдеевку для россиян стали катастрофой.

Так, по приблизительным подсчетам, оккупанты в битве за Авдеевку потеряли от 15 тысяч бойцов (из примерно 40-тысячной группировки).

"А согласно только верифицированным данным, за четыре месяца боев за маленький городок неполной площадью 29 км² российские войска потеряли 390 единиц техники, преимущественно компонентами ОБТ (основной боевой танк. — Авт. ) и ББМ (боевая бронированная машина. — Авт. ).

Если же рассмотреть потери российских оккупационных войск за четыре месяца нелинейно и по категориям вне верифицированной оценки, то количество уничтоженной российской техники не просто превышает 500 единиц, а может достигать от 600 до 700… То есть наступление российских оккупационных войск на Авдеевку стало самой большой и провальной кампанией армии РФ с учетом длины фронта наступления, размера города и уровня его важности», — подчеркивал он.

Отметим, накануне начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии "Фактам ICTV" признавал, что ситуация в Авдеевке оставалась тяжелой.

"В Авдеевке ситуация тяжелая. Но сказать, что там что-то совсем критическое, нет, я бы так не говорил. Есть проблемы с прорывом центральной части города, но все же не более того. Все решат, скажем так, решительные действия с их или с нашей стороны. Говорить о результате еще рано", — отмечал руководитель ГУР, уверяя, что к Авдеевке направляется "определенное усиление".

В то же время глава украинской разведки не уточнил, о чем идет речь.

Добавим, по состоянию на утро 15 февраля, по оперативным данным Генерального штаба ВСУ, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины "продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку".

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отразили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Северного и Невельского Донецкой области", — уточняется в утренней сводке.

Как сообщалось ранее, недавно в некоторых западных СМИ появились сообщения о том, что Авдеевка якобы находится на грани падения , а эксперты склоняются к мнению, что виной тому острая нехватка боеприпасов у украинских военных.