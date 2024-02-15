Битва за Авдіївку: чому чотири місяці наступу стали для росіян катастрофою

Яка зараз поточна ситуація у місті і що зараз є головним для ЗСУ

На сьогодні Авдіївка продовжує бути однією з найгарячіших точок фронту, і ситуацію для України погіршує одразу кілька факторів. Хоча ЗСУ щоденними боями вдається суттєво виснажувати російських окупантів, які вимушені перекидати під Донецьк сили з інших напрямків.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "Телеграфу" пояснив особливості боїв на цьому гарячому напрямку.

"Цю ситуацію в Авдіївці ми вже не переломимо. Ми можемо, щоб ворог виснажувався, тільки її затягувати, зберігаючи при цьому свої позиції таким чином, щоб не опинитися в оточенні. Це зараз найголовніше. Тому що дуже складно буде виходити з Авдіївки через обмежену кількість логістичних шляхів. Там або основна логістика: траса 0542 (Авдіївка — Ласточкіне — Орлівка), або польові дороги, які є не найкращими по якості.

Виходити з Авдіївки складно через обмежену кількість логістичних шляхів

Отже, там має бути максимальний контроль ситуації з нашого боку саме у форматі міських боїв. Йдеться про контроль чи не кожної позиції, яку залишати чи утримувати, а також з огляду на тиск, що відбувається з боку ворога. Але станом на сьогодні ми цю ситуацію змінити не можемо. Нам не вистачає ресурсу, інструментарію, боєприпасів, артилерії та багато чого іншого", — пояснив експерт.

Прорив російськийх окупантів до траси 0542

Тому, за його словами, ЗСУ вимушені в умовах екстремального дефіциту вести зараз оборонні дії. Водночас росіянам "не вистачає повноцінного ресурсу, щоб проводити наступальні дії, згідно з їхнім планом".

"Їм потрібно більше людського ресурсу, більше підрозділів. Вони зараз їх стягують до Авдіївки переважно з групи військ "Центр", наприклад, 90-ту танкову дивізію. Це все вказує, що, по-перше, механізованого компонента росіянам не вистачає. По-друге, людський компонент, який, здавалося б, у них є, все одно закінчується. В наявному форматі вони не можуть всього осягнути. І так чи інакше, але вони повинні будуть прискорювати процес (поповнення штурмових сил. — Авт.), оскільки в окупантів дійсно можуть бути критичні виснаження.

Проте, з іншого боку, у росіян є досить потужна підтримка артилерії і нескінченний ресурс КАБів (керованих авіабомб. — Авт.) які застосовуються з використанням тактичної авіації. Це — їхня перевага. Якось протидіяти цьому ми на сьогодні не можемо", — зазначив Олександр Коваленко.

Напередодні військово-політичний оглядач "ІС" на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що оперативного оточення Авдіївки нема. При цьому, як уточнював експерт, чотири місяці потужного наступу РФ на Авдіївку для росіян стали катастрофою.

Так, за приблизними підрахунками, окупанти у битві за Авдіївку втратили від 15 тисяч бійців (з приблизно 40-тисячного угрупування).

"А згідно з лише верифікованими даними, за чотири місяці боїв за маленьке містечко неповною площею 29 км² російські війська втратили 390 одиниць техніки, переважно компонентами ОБТ (основний бойовий танк. — Авт.) та ББМ (бойова броньована машина. — Авт.)…

Якщо ж розглянути втрати російських окупаційних військ за чотири місяці нелінійно і за категоріями поза верифікованою оцінкою, то кількість знищеної російської техніки не просто перевищує 500 одиниць, а може досягати від 600 до 700… Тобто наступ російських окупаційних військ на Авдіївку став найбільшою і найпровальнішою кампанією армії РФ з урахуванням довжини фронту наступу, розміру міста та рівня його важливості", — підкреслював він.

Зазначимо, напередодні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі "Фактам ICTV" визнавав, що ситуація в Авдіївці залишалась важкою.

"В Авдіївці ситуація важка. Але сказати, що там щось зовсім критичне, ні, я б так не говорив. Є проблеми з проривом центральної частини міста, але все ж таки не більше того. Все вирішать, скажімо так, рішучі дії з їхнього або з нашого боку. Говорити про результат ще зарано", — наголошував керівник ГУР, запевняючи, що до Авдіївки прямує "певне посилення".

Водночас керівник української розвідки не уточнив, про що саме йдеться.

Додамо, станом на ранок 15 лютого, за оперативними даними Генерального штабу ЗСУ, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські воїни "продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку".

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області", — уточнюється у ранковому зведені.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у деяких західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Авдіївка нібито перебуває на межі падіння , а експерти схиляються до думки, що виною тому гостра нестача боєприпасів в українських військових.