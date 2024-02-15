Собрали войск больше, чем под Авдеевкой: в ВСУ сообщили об угрозе наступления России еще на одном направлении

РФ хочет повторить сценарий, реализуемый на Авдеевском направлении

Российская армия сосредоточила большое количество личного состава на Ореховском направлении в Запорожской области. Оно превышает численность группировки РФ на Авдеевском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его мнению, россияне будут пытаться наступать в направлении освобожденного Работиного.

"Группировка врага, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении за последние несколько дней или недель, по своим размерам преобладает в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что московиты туда вышли не на прогулку", — заявил Лиховой.

Он напомнил, что Работинский выступ, что южнее города Орехов, это территории, которые были деоккупированы ВСУ летом прошлого года. По словам Лиховоя, похоже, что россияне поставили задачу штурмовыми действиями добиться там определенных успехов так же, как они их сейчас хотят получить в Авдеевке.

Напомним, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в Авдеевке проходят маневры наших военных, которые содержат и частичный уход с позиций.