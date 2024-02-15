Зібрали військ більше, чим під Авдіївкою: у ЗСУ повідомили про загрозу наступу Росії ще на одному напрямку

РФ хоче повторити сценарій, який впроваджує на Авдіївському напрямку

Російська армія зосередила велику кількість особового складу на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Вона перевищує чисельність угруповання РФ на Авдіївському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. На його думку, росіяни намагатимуться наступати в напрямку звільненого Роботиного.

"Угруповання ворога, яке сконцентрувалося на Оріхівському напрямку за останні кілька днів або тижнів, за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку. Очевидно, що московити туди вийшли не на прогулянку", — заявив Лиховій.

Він нагадав, що Роботинський виступ, що південніше міста Оріхів, це території, які були деокуповані ЗСУ влітку минулого року. За словами Лиховія, схоже, що росіяни поставили задачу штурмовими діями здобути там певні успіхи так само, як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що в Авдіївці відбуваються маневри наших військових, яки містять і частковий відхід з позицій.