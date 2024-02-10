"Это будет чудо": эксперт оценил шансы удержать Авдеевку

Украинские войска вынуждены выполнять две важные и трудные задачи

Если судить по текущим контурам фронта на Авдеевском направлении, не стоит иметь завышенных ожиданий – что Авдеевку легко будет удержать и что город вообще можно будет удержать. Если удастся отстоять Авдеевку, это будет настоящее чудо военного дела.

Об этом сказал военный эксперт Иван Киричевский в эфире телеканала Эспрессо. Он отметил, что не хотел бы раздавать пессимистические прогнозы, но сейчас так складывается, что украинские войска на этом направлении пытаются выполнить две очень важные и трудные задачи.

"Первая – не допустить окружения города, удержать управляемость обороны вне зависимости от того, где могут продвигаться оккупанты. Вторая – в разных источниках циркулируют данные, что вроде бы где-то готовится рубеж укрепленной обороны, который должны занять наши войска после вероятного ухода из Авдеевки. Расстояние примерно 20 км от города, это анализировали западные аналитики, показывая спутниковые снимки. Но то, что могут быть разные неприятные варианты по Авдеевке, к этому нужно готовиться", – отметил он.

Киричевский добавил, что бесконечно перемалывать живую силу и технику российских террористов на рубежах у города не получится. Проблемы в украинских войсках будут накапливаться и могут привести к острой фазе кризиса.

"Надо быть готовыми к разным, в том числе и сложным вариантам развития событий вокруг Авдеевки. Судя по текущим контурам фронта, не стоит строить завышенных ожиданий, что город удержать будет легко. Если вдруг случится такое чудо, что россиян удастся не пустить дальше, это будет буквально военное чудо, которое в военной истории никто не совершал", – резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что войска ВС РФ проникли в частную застройку на севере Авдеевки в Донецкой области. Враг приблизился к логистическим путям, по которым поступает снабжение украинским защитникам.

Российские террористы, исполняя волю диктатора Владимира Путина, вопреки сокрушительным потерям во время наступления наконец-то оказались на грани захвата Авдеевки. Вернее, не города, а той кучки развалин, которая осталась от него после многодневных артобстрелов и авиаударов.