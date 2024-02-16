Ситуація критична, росіяни мають успіх: як змінилася ситуація навколо Авдіївки за місяць (карта)

Тільки за останню добу ворог зміг досягати успіху в районі Авдіївки

В Авдіївці та околицях міста у п’ятницю, 16 лютого, тривають запеклі бої з російськими окупантами. Українські бійці змушені були відступити на деяких ділянках.

Група аналітиків Deep State опублікувала нову карту боїв. Самі військові визнають, що ситуація є критичною.

За даними Генштабу ЗСУ за 16 лютого, за останню добу на фронті трапилося 95 бойових зіткнень, із них понад 30 на Авдіївському напрямку. Зазначається, що атаки були відбиті в районах Авдіївки, Ластівчиного та ще 5 атак у районі Первомайського та Невельського Донецької області.

Що відбувається біля Авдіївки

Як повідомляється в Telegram-каналі DeepState, за останню добу російські окупанти досягли успіхів в Авдіївці. Вони захопили Донецьку фільтровану станцію та просунулися біля Невельського.

Бійці третьої окремої штурмової бригади кажуть, що ситуація в Авдіївці зараз критична. При цьому важливий момент полягає в тому, що російські військові мають перевагу в ресурсах. Для українських захисників це складне завдання, бо у ворога є постійна підтримка у їхніх військових і немає жодних факторів, які б казали, що жива сила у них закінчується. Також останнім часом противник залучив до боїв сили двох регулярних армій. Військові зазначають, що бої за Авдіївку зараз набагато сильніші за гарячі битви цієї фази війни, які були раніше в Бахмуті.

5 лютого окупанти просунулися на півночі Авдіївки та Первомайському. Відповідні зміни було показано на карті DeepState.

Карта за 5 лютого

1 лютого бойових зіткнень було значно менше, ніж зараз. Тоді за добу було 65 атак загалом у всіх напрямках, з них 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Карта за 1 лютого

Місяць тому, у середині січня ворог дочекався негоди з поганою видимістю та масовані штурмові дії на міст, його сусідні позиції та котеджне містечко. Оскільки туман зменшує успіх роботи дронів, у загарбників було більше шансів.

Ворог зумів зайняти позиції й створити хаос завдяки проникненню через трубу, яка повинна була з’єднувати чи то ДФС, чи водойму з АКХЗ. Біля водоймища вони знайшли вхід у колектор і провели серйозну інженерну підготовку, зробивши отвори біля приватної забудови.

"Того дня настав час її використовувати й кацапи зайшли в тил захисникам "Царської охоти". Остання таким чином була повністю оточена ворогом — частина захисників загинула, а інша потрапила в полон", — сказали в ТГ-каналі DeepState.

Тоді ж окупанти розбрелися приватним сектором і почали займати будинки й швидко готуватися до оборони.

Карта за 18 січня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Білому домі прокоментували ситуацію в Авдіївці. Там зазначили, що українські військові не мають достатньої кількості озброєння, щоб протистояти супротивникові. На думку координатора Ради національної безпеки США Джона Кірбі, Авдіївка може опинитися під контролем окупантів.