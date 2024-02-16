Ситуация критическая, у россиян есть успех: как изменилась ситуация вокруг Авдеевки за месяц (карта)

Только за последние сутки враг смог добираться успеха в районе Авдеевки

В Авдеевке и окрестностях города в пятницу, 16 февраля продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Украинский бойцы вынуждены были отступить на некоторых участках.

Группа аналитиков Deep State опубликовала свежую карту боев. Сами военные признают, что ситуация критическая.

По данным Генштаба ВСУ за 16 февраля, за последние сутки на фронте случилось 95 боевых столкновений, из них более 30 на Авдеевском направлении. Отмечается, что атаки были отражены в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще 5 атак в районе Первомайского и Невельского Донецкой области.

Что происходит возле Авдеевки

Как сообщается в Telegram-канале DeepState, за последние сутки российские оккупанты добились успехов в Авдеевке. Они захватили Донецкую фильтрованную станцию и продвинулись возле Невельского.

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады говорят, что ситуация в Авдеевке сейчас критическая. При этом важный момент заключается в том, что у российских военных есть преимущество в ресурсах. Для украинских защитников это сложная задача, потому как у врага есть постоянная поддержка в их военных и нет никаких факторов, которые бы говорили, что живая сила у них заканчивается. Также за последнее время противник привлек к боям силы двух регулярных армий. Военные отмечают, что бои за Авдеевку сейчас намного сильнее горячих битв этой фазы войны, которые были ранее в Бахмуте.

5 февраля оккупанты продвинулись на севере Авдеевки и Первомайском. Соответствующие изменения были показаны на карте DeepState.

Карта за 5 февраля

1 февраля боевых столкновения было значительно меньше, нежели наблюдается сейчас. Тогда за сутки было 65 атак в целом по всем направлениям, из них 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Карта за 1 февраля

Месяц назад, в середине января враг дождался непогоды с плохой видимостью и массированные штурмовые действия на мост, его соседние позиции и коттеджный городок. Поскольку туман уменьшает успех работы дронов, у захватчиков было больше шансов.

Враг сумел занять позиции и создать хаос благодаря проникновению через трубу, которая должна была соединять то ли ДФС, то ли водоем из АКХЗ. Возле водоема они нашли вход в коллектор и провели серьезную инженерную подготовку, проделав отверстия возле частной застройки.

"В тот день пора ее использовать и кацапы зашли в тыл защитникам "Царской охоты". Последняя таким образом была полностью оцеплена врагом — часть защитников погибла, а другая попала в плен", — сказали в ТГ-канале DeepState.

Тогда же оккупанты разбрелись по частному сектору и начали занимать дома и быстро готовиться к обороне.

Карта за 18 января

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белом доме прокомментировали ситуацию в Авдеевке. Там отметили, что украинские военные не имеют достаточного количества вооружения, чтобы противостоять противнику. По мнению координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Авдеевка может оказаться под контролем оккупантов.