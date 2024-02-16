Маневр ВСУ под Авдеевкой и бесконечные штурмы врага под Марьинкой: что происходит на фронте (карта)

Враг нанес 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам

Идет 723-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 15 февраля на фронте произошло 95 боевых столкновений. Враг люто штурмует на Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Купянском направлении наши защитники отразили 3 российских атаки. Это произошло возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак врага. Бои шли в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка и Веселое Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника. Россияне штурмовали неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 28 атак врага в районах Авдеевки и Ласточкиного. Еще 5 атак отбито недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

"Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях", — добавили в Генштабе.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. За сутки наши отбито 34 атаки.

Марьинское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении нашими защитниками отбито 3 вражеских атаки. Бои шли южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупантов. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аналитики американского Института изучения войны отметили, что россияне выбрали очень странный метод наступления – они продираются непосредственно через Авдеевку, совершая фактически тактический разворот, вместо попытки охватить город по флангам. Это свидетельствует о неспособности врага провести более или менее удачный оперативный охват или окружение.