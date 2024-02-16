Маневр ВСУ под Авдеевкой и бесконечные штурмы врага под Марьинкой: что происходит на фронте (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Враг нанес 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам
Идет 723-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 15 февраля на фронте произошло 95 боевых столкновений. Враг люто штурмует на Авдеевском и Марьинском направлениях.
На Купянском направлении наши защитники отразили 3 российских атаки. Это произошло возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак врага. Бои шли в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка и Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника. Россияне штурмовали неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 28 атак врага в районах Авдеевки и Ласточкиного. Еще 5 атак отбито недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
"Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях", — добавили в Генштабе.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. За сутки наши отбито 34 атаки.
На Новопавловском направлении нашими защитниками отбито 3 вражеских атаки. Бои шли южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупантов. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что аналитики американского Института изучения войны отметили, что россияне выбрали очень странный метод наступления – они продираются непосредственно через Авдеевку, совершая фактически тактический разворот, вместо попытки охватить город по флангам. Это свидетельствует о неспособности врага провести более или менее удачный оперативный охват или окружение.