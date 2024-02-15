Враг сомкнул кольцо: появилась свежая карта боев в Авдеевке

Это самый сложный участок фронта

В четверг, 15 февраля 2024 года, российская армия почти взяла в кольцо Авдеевку, где в последние дни враг активно продвигался. Об этом свидетельствуют последние данные карты DeepStateMAP.

Оккупационные войска подняли триколор над укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Зенит". Об этом сообщают аналитики DeepStateMAP.

Основные силы украинской армии смогли отойти с позиций. Но, согласно информации источника, выйти удалось не всем. Коридор для вывода украинских защитников составляет менее 2 км. Оккупационные войска в последние дни активно наступали в этом районе, а солдаты ВСУ достойно давали им отпор.

Российские войска подняли свой флаг над укрепленным районом "Зенит". Они продолжают концентрировать свои силы и будут двигаться в сторону железнодорожной станции "Химик".

Бои в Авдеевке тяжелые. Помимо превосходства врага в количестве личного состава, украинские позиции атакуются ракетами и бомбами. Авдеевский коксохимический завод оккупанты уже практически сравняли с землей.

Так выглядит карта боевых действий в Авдеевке по состоянию на вечер 15 февраля.

Для сравнения, вот какова была ситуация несколько раньше сегодня:

Карта боевых действий на день 15 февраля

Отметим, что враг активно давит на Авдеевском направлении четыре месяца, но в последние дни наступление еще больше активизировалось. Российским войскам поставили задачу в кратчайшие сроки захватить город. Точнее то, что от него осталось.